"سيبوها للناس"..رئيس مركز الخارجة يمنع الموظفين من شراء اللحوم المدعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قرر المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، منع موظفي المركز من شراء اللحوم البلدية المدعمة التي جرى طرحها بمنفذ تابع للوحدة المحلية بمدينة الخارجة بـ120 جنيهًا.

وقال مجدي، في تصريح لمصراوي، إن القرار بسبب إقبال المواطن على شراء اللحوم البلدية بالسعر المدعم في ظل بيعها بالسوق الخارجي بسعر من 140- 160 جنيها، لذلك قررت منع موظفي المركز من شرائها قائلا لهم " سيبوها للمواطن والناس" ونحن ننتظر لحين الوفاء وتلبية احتياجات المواطن أولا ثم ما يتبقى يمكن شرائه.

وكانت دشنت الوحدة المحلية لمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، منفذا لطرح اللحوم البلدية والسلع الغذائية والخضر والفاكهة بأسعار مخفضة.

قال المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز الخارجة بالوادي الجديد، في تصريح له، اليوم الإثنين، إن المركز دشن المنفذ بشارع جمال عبد الناصر بمدينة الخارجة أمام مديرية التنظيم والإدارة وجرى طرح لحوم عجالي بلدية بـ 120 جنيهًا، أرخص من السوق الخارجي والذي يتراوح سعر الكيلو من 140- 160 جنيها للكيلو الجرام الواحد، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين خاصة محدودي الدخل.

وأضاف مجدي، أن المنفذ يطرح الخضر والفاكهة بأسعار مخفضة فمثلا سعر كيلو البطاطس بـ2.5 جنيه، والطماطم بـ10 جنيهات، والتفاح بـ15 جنيها بدلا من 25 جنيها، بالإضافة للسلع التموينية المخفضة بالمنفذ بالتعاون مع فرع المصرية لتجارة الجملة التابع لوزارة التموين.

من جانبه أوضح عبد الناصر صالح، نائب رئيس مركز الخارجة بالوادي الجديد، أن المركز ينفذ 4 منافذ لطرح اللحوم بمدينة الخارجة بسعر 120 جنيها، و 8 منافذ مشابهة في كل قرية تابعة للمركز من القرى الثماني التابعة للمركز.

وأوضح عبد الناصر، أن منافذ المدينة هي منفذ الإدارة التعليمية ومنفذ بميدان الشعلة ومنفذ بمقر مديرية الطب البيطري والمنفذ الأخير أمام مقر ديوان مديرية التنظيم والإدارة.