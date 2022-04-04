بعد إعلان لبنان إفلاسها.. ما البنوك المصرية التي تمتلك فروعًا في بيروت؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

يوجد بنكان مصريان فقط لديهم فروع في لبنان، ويعملان وفقًا لقانون البنك المركزي اللبناني.

وأعلن سعادة الشامي، نائب رئيس الحكومة اللبنانية «إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي»، وقال إنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.

وقال الشامي، في تصريحات لقناة الجديد إنه «سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، ولا توجد نسبة مئوية محددة، للأسف الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان، ونريد أن نخرج بنتيجة، والخسارة وقعت بسبب سياسات لعقود، ولو لم نفعل شيئا ستكون الخسارة أكبر بكثير».

والبنوك المصرية التي تتواجد في لبنان هي بنك مصر والبنك العربي الأفريقي الدولي.

ويعمل البنكان المصريان وفقا للقانون البنك المركزي اللبناني وقواعد الدولة ويتأثر بأي تداعيات اقتصادية أو أحداث سياسية كسائر البنوك العاملة في بيروت.

وهذه هي تفاصيل البنوك المصرية في لبنان.

بنك مصر

يعد من أقدم المصارف اللبنانية، تأسس عام 1929، ويملك 18 فرعا في كافة المناطق اللبنانية.

وبنك مصر هو ثاني أكبر بنك حكومي في مصر وله توسعات خارجية في دولة عديدة في أفريقيا وأسيا وأوروبا فضلا عن انتشاره الجغرافي في مصر.

البنك العربي الأفريقي الدولي

يتواجد البنك من خلال فرع تابع له في بيروت لبنان من سنة 1966 ضمن توسعات البنك الخارجية.

ويعد البنك العربي الأفريقي الدولي من أكبر البنوك الخاصة في مصر وهو استثمار مصري كويتي مشترك حيث قاعدة المساهمين تتضمن البنك المركزي المصري والهيئة العامة للاستثمار بالكويت بحصة تبلغ 49.37% لكل منهما بحسب موقع البنك.