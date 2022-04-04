خالد عبد الغفار يستقبل ممثل منظمة الـ"يونيسف"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، جيرمي هوبكنز، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" بمصر؛ لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين الوزارة والمنظمة، بما يتفق مع رؤية الدولة المصرية وأولوياتها.

واستهل الوزير الاجتماع بتقديم الشكر إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، على مجهوداتهم المبذولة للوقوف بجانب القطاع الصحي المصري، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الاجتماع تناول مناقشة تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة خلال الـ5 سنوات المقبلة، بداية من عام 2023، مؤكدين ضرورة الاهتمام بالصحة النفسية للأطفال، خاصةً لمن يعانون من مرض التوحد، واضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط "ADHD"، من خلال تدريب الفرق الطبية على التعامل مع الأطفال، وتوعية أسرهم بالطرق الصحيحة للتعامل معهم، بالتنسيق مع الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان؛ بهدف إخراج جيل صحي قادر على التعايش بأمان مع المجتمع.

وأردف عبد الغفار بأن الاجتماع تناول بحث إعادة هيكلة منظومة الرعاية الصحية الأولية بمصر، طبقاً للمعايير الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك ضمن خطة الـ”يونيسف» بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، فضلاً عن العمل على تفعل النظام الإلكتروني الخاص بخدمات تنظيم الأسرة وتطعيمات الأطفال، وتنظيم ورش تدريبية للأطباء بالمراكز والوحدات الصحية حول التطبيق الصحيح لبرامج صحة المرأة والجنين وصحة الطفل، بما يضمن الارتقاء بالخدمات المقدمة للمنتفعين.

وأضاف عبد الغفار أن الاجتماع تطرق إلى بحث سبل التعاون في ما يخص مواجهة جائحة فيروس كورونا، من خلال توفير المستلزمات الوقائية للعاملين بالقطاع الصحي، وتوفير ثلاجات التبريد الخاصة بنقل الطعوم والأمصال، وتنظيم ورش تدريبية للفرق الطبية على الأسس الصحيحة لحقن اللقاحات والالتزام بمعايير مكافحة العدوى، ودعم التنسيق والتخطيط ورصد الاستجابة لجائحة فيروس كورونا، طبقاً لآليات إدارة طوارئ الصحة العامة.

ولفت عبد الغفار إلى تأكيد الوزير أهمية الاستفادة من خبرات منظمة الـ"يونيسف" في مجال التغذية المدرسية، ضمن استراتيجية الوزارة لتحسين التغذية المدرسية، وفقاً للمعايير والمواصفات الخاصة بسلامة الغذاء، فضلاً عن تنظيم ورش تدريبية للعاملين بوحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية على التوعية بالتغذية الصحية السليمة.

ووجه جيرمي هوبكنز، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" بمصر، الشكر إلى الدكتور خالد عبد الغفار، على جهوده المبذولة في خدمة القطاع الصحي والارتقاء به، مؤكداً حرص المنظمة على استمرار تقديم كل أوجه الدعم للدولة المصرية.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزير الصحة لشؤون الرقابة والمتابعة، والدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشؤون مبادرات الصحة العامة، والدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور وائل عبد الرازق، رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض، والدكتورة سوزان الزناتي، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية بوزارة الصحة، والدكتورة نيفين دوس، مدير برنامج الصحة بمنظمة "يونيسف".