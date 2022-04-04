بالصور - محافظ الشرقية يتفقد شوادر اللحوم بمدينة كفر صقر

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية -هبه القصاص:

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الاثنين، عددا من شوارع مدينة كفر صقر والمنشآت الحكومية والصحية والأسواق وشوادر اللحوم.

بدأت جولة المحافظ بالاطمئنان على توافر السلع الغذائية بمعارض ( أهلاً رمضان) والإطلاع على الأوزان ومطابقة الأسعار بقائمة الأسعار الاسترشادية.

وانتقل المحافظ لتفقد منفذ بيع اللحوم البلدية الطازجة مشيدا بجودة المذبوحات وتخفيض الأسعار وبدور المجتمع المدني والتجار في معاونة الأجهزة التنفيذية لمحاربة الغلاء.

وتزامناً مع شهر رمضان الكريم ونظرا لإقبال المواطنين لشراء احتياجاتهم قرر المحافظ تخفيض أسعار الأدوات المنزلية والملابس الجاهزة بنسبة 20% لكل منهما طوال شهر رمضان الكريم.

كما تفقد محافظ الشرقية شارع التحرير، والذي شهد إنتهاء أعمال الرصف الجارية به بتكلفة 5 مليون جنيه،

أعقب ذلك انتقال محافظ الشرقية لتفقد مستشفى كفر صقر المركزي والذي شهد حالة من الانضباط حيث تواجد جميع الأطقم الطبية من أطباء وتمريض وتقديم خدمات صحية بشكل لائق منذ ساعات الصباح الأولى للمواطنين.