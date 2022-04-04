المفوضة السامية لحقوق الإنسان: احتمالية وقوع جرائم حرب في بوتشا

نددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه الاثنين بالمشاهد «المروعة» لجثث مدنيين في مدينة بوتشا الأوكرانية بعد انسحاب القوات الروسية منها، متحدثة عن جرائم حرب محتملة.
وأعلنت باشليه في بيان أن «المعلومات التي تتضح عن هذه المنطقة ومناطق أخرى تثير تساؤلات خطيرة ومقلقة حول احتمال وقوع جرائم حرب وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي» داعية إلى «الحفاظ على كل الأدلة».
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