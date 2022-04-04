رداً على العقوبات.. بوتين يوقع مرسوماً يقيد إصدار التأشيرات “للدول غير الصديقة”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ 57 دقيقة

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين مرسوماً بفرض قيود على التأشيرات لمواطني الدول التي تعتبرها موسكو “غير ودية”.

وجاءت هذه الخطوة رداً على العقوبات التي فرضتها أميركا والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى على موسكو رداً على الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.

المرسوم، الذي يدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين، يعلق نظام إصدار التأشيرات الروسي المبسط مع بعض دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك النرويج وسويسرا والدنمارك وأيسلندا.

لقاء الرئيسين

في المقابل، أكدت الرئاسة الروسية ثقتها في أن تحقق العملية العسكرية في أوكرانيا أهدافها بالكامل، مبدية أملها في التوصل إلى اتفاقات عبر المفاوضات.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف -في برنامج على القناة الروسية الحكومية- إن بوتين يمكن أن يلتقي زيلينسكي بعد التوصل لاتفاق واضح ومحدد ومكتوب بين الجانبين.

وقف إطلاق النار

من ناحيته، دعا زيلينسكي موسكو لسحب قواتها بشكل كامل، والعودة إلى المواقع التي كانت تحتلها قبل 24 من فبراير/شباط الماضي، وهو تاريخ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا.

وشدد زيلينسكي في مقابلة مع شبكة “سي بي إس” (CBS) الأميركية، على ضرورة وقف إطلاق النار قبل عقد محادثات مباشرة مع نظيره الروسي، مشيرا إلى أنه يمكن أن يناقش معه مسألة الضمانات الأمنية والحياد وسيادة أوكرانيا.

وأكد زيلينسكي ضرورة الحوار بين كييف وموسكو، معتبرا أن الحوار هو السبيل الوحيد للحيلولة دون سقوط ملايين القتلى، حسب تعبيره.