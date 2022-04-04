المدعية العامة الأوكرانية تتهم روسيا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

قالت المدعية العامة الأوكرانية إيرينا فينديكتوفا اليوم الاثنين إن كثيرا من الأعمال التي ارتكبتها القوات الروسية يمكن تصنيفها على أنها جرائم ضد الإنسانية وإن أوكرانيا تحقق وفقا لذلك في تصرفاتها في أجزاء من منطقة كييف بما في ذلك بوتشا.

وذكرت فينديكتوفا في حديث للتلفزيون الوطني أن الوضع في بلدة بوروديانكا هو الأسوأ في منطقة كييف من حيث عدد الضحايا. ولم تذكر مزيدا من التفاصيل.

وقالت السلطات الأوكرانية أمس الأحد إنها تحقق في جرائم محتملة ارتكبتها القوات الروسية بعد العثور على مئات الجثث متناثرة حول بلدات بينها بوتشا خارج العاصمة كييف بعد الانسحاب الروسي من المنطقة.

الكرملين ينفي مزاعم أوكرانيا

وقال الكرملين اليوم الاثنين إنه ينفي بشكل قاطع جميع المزاعم المرتبطة بقتل مدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية، وقال إنه ينبغي التعامل مع المزاعم الأوكرانية في هذا الصدد بارتياب.

قالت السلطات الأوكرانية أمس الأحد إنها تحقق في جرائم حرب روسية محتملة بعد العثور على مئات الجثث، بعضها لأشخاص تم تقييدهم وإطلاق الرصاص عليهم من مسافة قريبة، في أنحاء بلدات قرب العاصمة كييف بعد انسحاب قوات روسية من المنطقة.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين في مؤتمر عن بعد “يجب التشكيك بشكل كبير في هذه المعلومات.

“من خلال ما رأيناه، رصد خبراؤنا علامات على تزوير مقاطع فيديو وعمليات تزييف أخرى”.

وقال بيسكوف إن الحقائق والتسلسل الزمني للأحداث في بوتشا لا يدعمون الرواية الأوكرانية للأحداث، وحث القادة الدوليين على عدم التسرع في إصدار الأحكام.