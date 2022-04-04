جونسون: بريطانيا حريصة على إرسال أنواع جديدة من الأسلحة لأوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 4 - أبريل - 2022 3:22 مساءً

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين إن جونسون حريص على إرسال أنواع جديدة من المساعدات العسكرية لمعاونة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي.

ولم يذكر المتحدث تفاصيل بشأن معدات محددة.

بريطانيا تدعو لفرض عقوبات أشد

قال مكتب وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس إنها ستزور بولندا اليوم الاثنين للدعوة لفرض عقوبات أشد على روسيا في الوقت الذي تعمل فيه الدول الغربية لتكثيف الضغط على الرئيس فلاديمير بوتين وإنهاء الصراع في أوكرانيا.

وقالت تراس “إلى الآن لم يُظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه جاد في الدبلوماسية. إن نهجا حازما من المملكة المتحدة وحلفائنا أمر حيوي لتعزيز موقف أوكرانيا في المفاوضات”.

ومضت تقول “ساعدت بريطانيا في قيادة السبيل إلى العقوبات لشل آلة بوتين العسكرية. سنفعل المزيد لتكثيف الضغط على روسيا وسنواصل الضغط على الآخرين ليفعلوا المزيد”.

ومن المقرر أن تجتمع تراس مع دميترو كوليبا وزير خارجية أوكرانيا في العاصمة البولندية وارسو في وقت لاحق اليوم الاثنين ونظيرها البولندي زبيجنيو راو.

ونسقت بريطانيا، وهي عضو سابق في الاتحاد الأوروبي، مع حلفائها الدوليين لفرض عقوبات على القطاعات الروسية الرئيسية والنخبة الثرية الروسية بهدف شل الاقتصاد الروسي ردا على غزو أوكرانيا.