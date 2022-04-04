شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي» ترحب بقرار حظر الأفيون في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالقرار الذي أعلنته سلطات الأمر الواقع في حكومة أفغانستان في كابول بحظر جميع عمليات قطع الخشخاش وتصنيع وتجارة ونقل المخدرات.

وأشار الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه إلى أن الحظر الصارم على زراعة الأفيون يتماشى مع التزام الحكومة الحالية في أفغانستان باتخاذ تدابير فعالة لمكافحة المخدرات.

وأكد أن زراعة محاصيل بديلة عالية القيمة واعتماد برامج لإعادة تأهيل الأفغان الذين يعانون من إدمان المخدرات، يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من جهود المساعدة وإعادة الإعمار التي يبذلها المجتمع الدولي.