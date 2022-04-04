بنزيما الاكثر حسما في الدوريات الخمس الكبرى

وذكرت صحيفة "سبورت" الاسبانية، ان "كريم بنزيما اعتلى صدارة أكثر لاعبي الدوريات الخمس الكبرى مساهمة بالأهداف في الموسم الحالي حيث ساهم في 35 هدفًا ، ما بين تسجيل 24 هدفًا وصناعة 11 هدفًا ".

ويليه ليفاندوفيسكي بتسجيله 31 هدفًا وصناعته لهدف وحيد ، أما في المركز الثالث فيتواجد كلًا من محمد صلاح ومبابي بالمساهمة في 30 هدفًا .

