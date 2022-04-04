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انت الان تتابع خبر بنزيما الاكثر حسما في الدوريات الخمس الكبرى والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-04-04 | 15:08
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كشفت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، ان اللاعب الدولي الفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني يعتبر الأكثر حسما هذا الموسم بالدوريات الخمس الكبرى.
وذكرت صحيفة "سبورت" الاسبانية، ان "كريم بنزيما اعتلى صدارة أكثر لاعبي الدوريات الخمس الكبرى مساهمة بالأهداف في الموسم الحالي حيث ساهم في 35 هدفًا ، ما بين تسجيل 24 هدفًا وصناعة 11 هدفًا ".
ويليه ليفاندوفيسكي بتسجيله 31 هدفًا وصناعته لهدف وحيد ، أما في المركز الثالث فيتواجد كلًا من محمد صلاح ومبابي بالمساهمة في 30 هدفًا .
ويليه ليفاندوفيسكي بتسجيله 31 هدفًا وصناعته لهدف وحيد ، أما في المركز الثالث فيتواجد كلًا من محمد صلاح ومبابي بالمساهمة في 30 هدفًا .
المحرر: سعد أحمد
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