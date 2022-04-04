لبنان ليس مفلسًا... بل مسروقًا!

لا أدري لماذا يتناسى البعض أن النظام اللبناني فاسد منذ عقود وعقود ولعب دوراً تخريبياً في انهيار لبنان وأن امريكا ايضا لها دور كبير في ازمة البنوك اللبنانية؟ — فيصل القاسم (@kasimf) April 4, 2022

— فيصل القاسم (@kasimf)

وعمليًّا إفلاس الدولة يعني عجزها عن الوفاء بديونها أو الحصول على الأموال من الجهات الخارجية لدفع أثمان ما تستورده من بضائع وسلع.

ويترتب على ذلك تبعات على الإقتصاد الوطني وأموال المودعين في المصارف وكذلك على العملة الوطنية وبالتالي ارتفاع كبير في الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أنّ لبنان يشهد أزمة اقتصادية خانقة منذ تشرين الأوّل 2019، صنفها البنك الدولي ضمن أسوأ 3 أزمات في العالم في هذا القرن.