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لبنان ليس مفلسًا... بل مسروقًا!

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بغداد - ياسين صفوان - شغل خبر إعلان نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي إفلاس الدولة الرأي العام وأهل السياسة والفن في بيروت العالم العربية.
وكانت لافتة تغريدة الفنان اللبناني راغب علامة عبر"تويتر" الذي اعتبر فيها أن " لبنان ليس مفلساً بل مسروقًا". 
ورأى علامة أن "أهل الحكم وجماعاتهم واسيادهم سرقوه نهبوه اغتصبوه ودمّروه ولو المجتمع لم يكن متفقًا معهم لم يكن ليستطيعوا فعل ذلك بالشعب اللبناني ".
وركّز على أنه "لو القوى العظمى ارادت إعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة السارقين ، عندها يستطيع لبنان ان ينهض من هذه الكارثة".

 

 

— RaghebAlama (@raghebalama)

 

وبعد إعلان خبر الإفلاس، تصدّر هاشتاغ #لبنان التراند على تويتر العراق حيث أعرب اللبنانيون والأشقاء العرب عن حزنهم الشديد لما حلّ بلبنان الشقيق الذي كان سويسرا الشرق محمّلين المسؤولية الكامة للطبقة الحاكمة.
ومن أبرز التعليقات ما كتبه مقدم البرامج المصري يوسف الحسين بطريقة ساخرة ما مفاده أن " بعد ٣٠ سنة من النهب والسرقة والفساد، الحكومة اللبنانية أعلنت أنه لا يوجد شيء بعد في لبنان للسرقة فأعلنت إفلاسها".

 

— Joe (@youssef_hussen)

 

 

وكذلك، تساءل الإعلامي السوري فيصل القاسم: " لماذا يتناسى البعض أن النظام اللبناني فاسد منذ عقود وعقود ولعب دوراً تخريبياً في انهيار لبنان وأن امريكا ايضا لها دور كبير في ازمة البنوك اللبنانية؟".

 

 

— فيصل القاسم (@kasimf)

 

وعمليًّا إفلاس الدولة يعني عجزها عن الوفاء بديونها أو الحصول على الأموال من الجهات الخارجية لدفع أثمان ما تستورده من بضائع وسلع. 
ويترتب على ذلك تبعات على الإقتصاد الوطني وأموال المودعين في المصارف وكذلك على العملة الوطنية وبالتالي ارتفاع كبير في الأسعار.
وتجدر الإشارة إلى أنّ لبنان يشهد أزمة اقتصادية خانقة منذ تشرين الأوّل 2019، صنفها البنك الدولي ضمن أسوأ 3 أزمات في العالم في هذا القرن.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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