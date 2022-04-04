لبنان ليس مفلسًا... بل مسروقًا!

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بغداد - ياسين صفوان - شغل خبر إعلان نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي إفلاس الدولة الرأي العام وأهل السياسة والفن في بيروت العالم العربية.
ورأى علامة أن "أهل الحكم وجماعاتهم واسيادهم سرقوه نهبوه اغتصبوه ودمّروه ولو المجتمع لم يكن متفقًا معهم لم يكن ليستطيعوا فعل ذلك بالشعب اللبناني ".
وركّز على أنه "لو القوى العظمى ارادت إعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة السارقين ، عندها يستطيع لبنان ان ينهض من هذه الكارثة".
لبنان ليس مفلساً ! لبنان مسروووووووووق. أهل الحكم وجماعاتهم واسيادهم سرقوه نهبوه اغتصبوه ودمّروه.— RaghebAlama (@raghebalama) April 4, 2022
لو المجتمع لم يكن متفقًا معهم لم يكن ليستطيعوا فعل ذلك بالشعب اللبناني !
لو القوى العظمى ارادت إعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة السارقين ، عندها يستطيع لبنان ان ينهض من هذه الكارثة
ومن أبرز التعليقات ما كتبه مقدم البرامج المصري يوسف الحسين بطريقة ساخرة ما مفاده أن " بعد ٣٠ سنة من النهب والسرقة والفساد، الحكومة اللبنانية أعلنت أنه لا يوجد شيء بعد في لبنان للسرقة فأعلنت إفلاسها".
بعد ٣٠ سنة من النهب والسرقة والفساد ، النهاردة الحكومة اللبنانية أعلنت إنه مبقاش في حاجة تتسرق في #لبنان .. فأعلنت إفلاسها !! #افلاس_لبنان— Joe (@youssef_hussen) April 4, 2022
وكذلك، تساءل الإعلامي السوري فيصل القاسم: " لماذا يتناسى البعض أن النظام اللبناني فاسد منذ عقود وعقود ولعب دوراً تخريبياً في انهيار لبنان وأن امريكا ايضا لها دور كبير في ازمة البنوك اللبنانية؟".
لا أدري لماذا يتناسى البعض أن النظام اللبناني فاسد منذ عقود وعقود ولعب دوراً تخريبياً في انهيار لبنان وأن امريكا ايضا لها دور كبير في ازمة البنوك اللبنانية؟— فيصل القاسم (@kasimf) April 4, 2022
وعمليًّا إفلاس الدولة يعني عجزها عن الوفاء بديونها أو الحصول على الأموال من الجهات الخارجية لدفع أثمان ما تستورده من بضائع وسلع.
ويترتب على ذلك تبعات على الإقتصاد الوطني وأموال المودعين في المصارف وكذلك على العملة الوطنية وبالتالي ارتفاع كبير في الأسعار.
وتجدر الإشارة إلى أنّ لبنان يشهد أزمة اقتصادية خانقة منذ تشرين الأوّل 2019، صنفها البنك الدولي ضمن أسوأ 3 أزمات في العالم في هذا القرن.