المعدن الاصفر يسجل ارتفاعا في ظل استمرار الحرب الأوكرانية

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1926.56 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0946 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1930.70 دولار.

وقال كارلو ألبرتو دي كاسا، محلل الأسواق لدى كينيسيز: "لم نشهد أي تقدم في محادثات السلام والمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، لذلك شهدنا عودة بعض الشيء للعزوف عن المخاطرة؛ وهو ما يرفع أسعار الذهب".



وصعد مؤشر الدولار وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل 2019.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 24.71 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.4% إلى 989.81 دولار، وقفز البلاديوم 2.1% إلى 2324.16 دولار.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1958.41 دولار للأوقية بحلول (الساعة 06:10 بتوقيت غرينتش)، ليحوم قرب أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، والذي بلغه في الجلسة السابقة، مرتفعا نحو 2% حتى الآن هذا الأسبوع، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1958.70 دولار.



وارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 25.60 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين 0.6 % إلى 1026.67 دولار، واستقر البلاديوم عند 2525.01 دولار.