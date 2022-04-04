رشا كليب نائبة التنسيقية تشارك في أولى جولات توزيع المساعدات الغذائية بأبوحمص

القاهرة - سامية سيد - شاركت النائبة رشا فايز كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى أولى جولات توزيع المساعدات الغذائية بمركز أبوحمص بمشاركة أعضاء التنسيقية بالبحيرة والشباب المتطوعين ورجال التضامن والقيادات الشعبية.

توجهت النائبة رشا كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومنسق مؤسسة حياة كريمة بالبحيرة بصحبة فريق العمل إلى قرية دمسنا وتوابعها بمركز أبوحمص، والتى تُعد أولى محطات توزيع المساعدات الغذائية على الأهالى الأكثر استحقاقا، و تم التوزيع فى "أبو الخزر، دمسنا البلد، برسيق والتوسيلي، كفر عزاز، الوكيل، سحالي، القروي".

يأتى ذلك فى إطار حرص مؤسسة حياة كريمة على تكثيف جهودها الرامية لتلافى أى آثار سلبية لارتفاع الأسعار العالمية، على الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية فى ربوع الجمهورية.