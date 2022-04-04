شكرا لقرائتكم خبر عن 6 اجتماعات لـ"محلية النواب" الأسبوع المقبل ومنظومة المخلفات ضمن الملفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة سيكون لها برنامج مكثف في 6 اجتماعات متتالية الأسبوع المقبل بدءا من الأحد حتى الثلاثاء، لمناقشة قضايا هامة، مشيرا إلى أن اللجنة ستنظر خلالها منظومة المواقف والسرفيس وما وصلت إليه من تطوير مؤسسي.

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا "ستنظر اللجنة أيضا ملف النظافة وآليات جمع القمامة ومنظومة المخلفات بأنواعها وبالأخص الزراعية في المصارف والترع وذلك بعد إصدار قانون إدارة وتنظيم المخلفات بأنواعها وصدور اللائحة التنفيذية الخاصة به، كما ستطرح اللجنة أيضا في اجتماعاتها ملف التعدي على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء متضمنة منظومة التغيرات المكانية ".

وكان قد شدد "السجينى" مسبقا أن اللجنة تجوب المحافظات ومؤخرا توجهت لزيارة عدد كبير من المحافظات كان آخرها محافظة الدقهلية، وتم زيارة أغلب مراكز المحافظة برفقة المحافظ وقيادات المحافظة مع النواب، موضحا أن هناك تعاون بين القيادات التنفيذية بالمحافظات ولجنة الإدارة المحلية بالبرلمان من أجل الصالح العام.

يذكر أن مجلس النواب يعود للانعقاد في 17 أبريل المقبل، وحسم المجلس خلال جلساته الأخيرة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الموافقة نهائيا على 6 مشروعات قوانين واتفاقيتن وقرار جمهورى بشأن سيناء، منها قانون تعجيل استحقاق العلاوة الدورية وتعديل قانون العمل العمل لمد مهلة توفيق الأوضاع للمؤسسات.