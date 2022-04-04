شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تدين التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية التصعيد الإسرائيلي الذي تشهده الأراضي الفلسطينية خلال الأيام الأخيرة، واستمرار اقتحامات المتطرفين الاستفزازية لباحات المسجد الأقصى ، وتحت حماية الشرطة الإسرائيلية خلال شهر رمضان المُبارك.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير هيثم أبو الفول ، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين ، أن "المسجد الأقصى المُبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين"، مشددا على ضرورة وقف جميع الإجراءات التي تُعيق وصول المصلين إلى المسجد الأقصى.

وأوضح أنّ "اقتحامات المتطرفين وتصرفاتهم تُعد انتهاكاً للوضع القائم التاريخي والقانوني، وللقانون الدولي"، مُشدداً على ضرورة وقف كل الإجراءات الاستفزازية والأحادية التي تؤدي إلى مزيد من التصعيد والعنف.