شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال المؤتمر التاسع المتعلق بحظر الأسلحة البيولوجية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدء المؤتمر الاستعراضي التاسع لاتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية - 0078

شيشي عععع ئئئئ واس داخليع / سياسي / بدء المؤتمر الاستعراضي التاسع لاتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية جنيف 03 رمضان 1443 هـ الموافق 04 أبريل 2022 م واس بدأت في مدينة جنيف السويسرية اليوم أعمال المؤتمر الاستعراضي التاسع للدول الأطراف في اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية وتدمير تلك الأسلحة. ويستعرض المؤتمر الذي يستمر حتى 11 أبريل الجاري، سير العمل بالاتفاقية والتقدم الذي أحرزته الدول الأطراف في تنفيذها، إضافة إلى مناقشة التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة المتصلة بالاتفاقية، والتقدم المحرز في تنفيذ المقررات والتوصيات التي أصدرها المؤتمر الاستعراضي الثامن. وكان المؤتمر الاستعراضي الثامن قد عقد في عام 2016، وأجلت اجتماعات عام 2020 عدة مرات بسبب جائحة كوفيد19.