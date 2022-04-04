شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا لن تعارض فرض عقوبات على الغاز الروسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) في تصريحات على هامش اجتماع في زغرب، إن إيطاليا لن تعترض على فرض عقوبات على الغاز الروسي، وفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء.

وعلى النقيض من ذلك، صرح وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرج لهيئة الإذاعة النمساوية بأن بلاده لن تؤيد فرض الاتحاد الأوروبي لعقوبات ضد الغاز الروسي على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وقال شالنبرج إن اتخاذ إجراء لوقف استيراد الغاز الطبيعي من روسيا سوف يضر بالاتحاد الأوروبي أكثر من الإضرار بحكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين .

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يمكنه بحث إجراءات أخرى لتشديد العقوبات ضد روسيا.