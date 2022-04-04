الكرملين: روسيا تنفي «قطعاً» الاتهامات بارتكاب مذابح في بوتشا بضاحية كييف

نفت روسيا «قطعاً» كل الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب «إبادة جماعية» في أوكرانيا بعد العثور على جثث عشرات المدنيين في مدينة بوتشا قرب كييف إثر انسحاب القوات الروسية منها، على ما أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الإثنين.

وقال بيسكوف للصحافيين «نرفض رفضاً قاطعاً كل الاتهاماتً» مؤكداً أن خبراء وزارة الدفاع الروسية عثروا على مؤشرات تظهر «تزوير مقاطع فيديو» و«أنباء كاذبة» في المشاهد التي عرضتها السلطات الأوكرانية كأدلة على وقوع مجازر تتهم روسيا بارتكابها في المناطق التي تم تحريرها حول العاصمة كييف.