انت الان تتابع خبر الرافدين يصدر بياناً جديداً بشأن التقديم على السلف والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، أن فروع المصرف كافة المنتشرة في بغداد والمحافظات مشمولة بالتقديم على السلف والقروض والتسهيلات المصرفية الأخرى.
وقال المصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "ما تم تداوله بشأن اقتصار فروع معينة للتقديم على السلف غير صحيحة".
وأشار إلى أن "فروع المصرف كافة مشمولة بمنح سلفة 25 مليون دينار للموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع والمتقاعدين فضلاً عن القروض العقارية وقروض البناء والترميم وقروض المشاريع الصغيرة والقروض الأخرى".
وأشار إلى أن "فروع المصرف كافة مشمولة بمنح سلفة 25 مليون دينار للموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع والمتقاعدين فضلاً عن القروض العقارية وقروض البناء والترميم وقروض المشاريع الصغيرة والقروض الأخرى".