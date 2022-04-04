الرافدين يصدر بياناً جديداً بشأن التقديم على السلف

وقال المصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "ما تم تداوله بشأن اقتصار فروع معينة للتقديم على السلف غير صحيحة".

وأشار إلى أن "فروع المصرف كافة مشمولة بمنح سلفة 25 مليون دينار للموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع والمتقاعدين فضلاً عن القروض العقارية وقروض البناء والترميم وقروض المشاريع الصغيرة والقروض الأخرى".

