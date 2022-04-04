مع مكافأة.. العمل تعلن اطلاق رواتب هذه الفئة - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة العمل، اليوم الاثنين، اطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لشهر نيسان.

وقالت مدير عام الدائرة خلود حيران في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رواتب العمال المتقاعدين المضمونين في بغداد والمحافظات اطلقت لشهر نيسان الحالي، مع مكافاة مقدارها 50 الف دينار كل شهر لحين اقرار القانون الجديد".



واضافت حيران، ان "ذلك جاء بعد استكمال جميع الاجراءات المتعلقة باطلاق الرواتب".

