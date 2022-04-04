قصف صاروخي جديد في نينوى - عاجل

وقال المصدر للسومرية نيوز: إن "صاروخين نوع "غراد" سقطا قرب قرية "خواجة خليل" بمدينة الموصل"، مبينا أنه "لغاية الان لم يتم تسجيل اي اصابات".

وأوضح، أنه "تم العثور على المنصة وتبين بداخلها صاروخ ثالث لم ينطلق".



ويوم أمس، أفاد مصدر أمني، بتعرض قاعدة "زليكان" التركية في الموصل لاستهداف صاروخي.

وقال مصدر أمني للسومرية نيوز: إن "محيط قاعدة زليكان التركية في الموصل تعرض للاستهداف بعدد من الصواريخ".

