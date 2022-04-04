انت الان تتابع خبر النزاهة تستقدم مدير عام مديرية المرور العامة الأسبق لارتكابه مخالفات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، صدور أمر استقدامٍ بحقِّ المدير العام لمُديريَّة المرور العامَّة الأسبق؛ على خلفيَّة ارتكابه مُخالفاتٍ.