كريس يتلقى أموالا طائلة بسبب صفعة 'ويل سميث' له

بغداد - ياسين صفوان - مكاسب مالية ضخمة وثروة غير متوقعة حصل عليها الممثل العالمي كريس روك، بسبب صفعة ويل سميث له في حفل توزيع الأوسكار، وذلك بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.



وتلقى ويل سميث عروضاً مغرية عديدة للظهور ببرامج متلفزة، ومنها عرض من المذيعة العالمية أوبرا وينفري، لكشف تفاصيل واقعة الصفعة، وبحسب الصحيفة فقد حصل كريس روك على مليوني جنيه إسترليني، أي ما يعادل 2.6 مليون دولار مقابل ظهوره.

وقد أعلن ويل سميث استقالته من أكاديمية العلوم والفنون المنظمة لحفل الأوسكار السنوي، وذلك في أعقاب صفعه لمقدم الحفل كريس روك على الهواء مباشرة بعدما سخر من شعر زوجته جادا بينكيت سميث.

وفي تصريحات إعلامية لـ ET قال الممثل البالغ من العمر 53 عامًا: "لقد رددت بشكل مباشر على إشعار جلسة الاستماع التأديبي للأكاديمية، وسأقبل تمامًا أي وجميع النتائج المترتبة على سلوكي. كانت أفعالي في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 صادمة ومؤلمة وغير مبررة. قائمة الأشخاص الذين آذيتهم طويلة وتشمل كريس وعائلته والعديد من أصدقائي وأحبائي الأعزاء وجميع الحاضرين والجماهير العالمية في المنزل".