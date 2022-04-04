العثور على 340 جثة بعد وقوع مذبحة بالقرب من كييف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 أبريل 2022

أفادت تقارير إعلامية أوكرانية أنه تم العثور على نحو 340 جثة عقب وقوع مذبحة نفذتها القوات الروسية في بلدة بوتشا بالقرب من كييف.



وذكرت صحيفة اوكراينسكا برافدا، نقلا عن هيئة معنية بالجنازات القول إنه بحلول وقت متأخر من أمس الأحد، كان قد تم جمع نحو 330 إلى 340 جثة. وأضاف التقرير أن البحث مازال جاريا عن مزيد من الضحايا، حيث تم العثور على بعض الجثث مدفونة في الساحات الخلفية.

وأثارت صور الجثث ، التي تم اكتشافها عقب انسحاب القوات الروسية من المنطقة، الفزع على مستوى العالم، حيث اتهمت أوكرانيا القوات الروسية بارتكاب مذبحة في البلدة. ونفت موسكو التهمة. ووصفت السفارة الروسية في برلين الواقعة " بأنها من تدبير نظام كييف من أجل وسائل الاعلام الغربية".

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القوات الروسية بارتكاب أعمال إبادة جماعية.