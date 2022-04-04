مورافيتسكي: ألمانيا عقبة رئيسية أمام تشديد العقوبات على روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 أبريل 2022

قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي اليوم الاثنين في مؤتمر صحافي إن ألمانيا هي العقبة الرئيسية أمام فرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا، مضيفاً أن المجر لا تعرق هذه العقوبات.



ويأتي تصريحه بعد فوز رئيس الوزراء فيكتور أوربان في الانتخابات الوطنية أمس الأحد بعد تعرضه لانتقادات بسبب موقفه غير المتشدد بما يكفي من العدوان الروسي على أوكرانيا.

وقال مورافيتسكي: "علينا أن نرى أنه بغض النظر عن الطريقة التي نتعامل بها مع المجر، فإن هذا هو الفوز الرابع من نوعه وعلينا احترام الانتخابات الديمقراطية ... ألمانيا هي العقبة الرئيسية أمام العقوبات. المجر تؤيد العقوبات".