ماكرون يدعو لفرض عقوبات جديدة على روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 أبريل 2022

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين، إنه يجب فرض مزيد من العقوبات على روسيا بعد أن اتهمت أوكرانيا القوات الروسية بقتل مدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية.



وأبلغ ماكرون إذاعة فرانس إنتر بأن ثمة "أدلة واضحة جدا" تشير إلى أن القوات الروسية مسؤولة عن جرائم حرب في أوكرانيا.

ونفت روسيا أمس الأحد مسؤولية قواتها عن مقتل مدنيين في بلدة بوتشا.