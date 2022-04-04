شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر ينعى وفاة زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبو كيلة عضو مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، الكاتبة الصحفية حنان يسرى زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبو كيلة عضو مجلس الشيوخ والذى رحلت عن عالمنا مساء أمس الاحد فى الثانى من شهر رمضان.

ودعا النائب تيسير مطر الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان وإنا لله وانا اليه راجعون.

ومن المقرر تلقى واجب العزاء غدا الثلاثاء بمسجد الشرطة بطريق صلاح سالم الدراسة وذلك عقب صلاة العشاء.