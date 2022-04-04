أماكن الترفيه في سنغافورة تعيد فتح أبوابها ابتداء من 9 أبريل الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - سنغافورة- (د ب ا):

من المقرر أن تعيد أماكن الترفيه والملاهي الليلية في سنغافورة فتح أبوابها بصورة كاملة ابتداء من التاسع من أبريل الجاري، في ظل تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وزارتي التجارة والصناعة والشؤون الداخلية قالا في بيان صدر اليوم الاثنين إنه يتعين على الزبائن أن يقدموا نتيجة سلبية لاختبار الاجسام المضادة لكورونا قبل دخول أماكن الترفيه التي تشمل الرقص.

وتأتي خطوة إعادة أنشطة الحياة الليلية في سنغافورة ضمن أكبر خطوة تتخذها السلطات لتخفيف القيود منذ بدء الجائحة.

ونقلت صحيفة ستريتس تايمز عن وزير المالية لورانس وونج ووزير الصحة أونج يي كونج القول إن سنغافورة لن تحتاج لتشديد قيود مكافحة الفيروس حتى في حال ارتفعت حالات الاصابة مجددا لأن النظام الصحي سوف يتمكن من استيعاب الحالات.