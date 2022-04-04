لافروف مطالبا بعقد اجتماع لمجلس الأمن: الوضع في بوتشا يمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- (د ب أ):

وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الاثنين الوضع في بوتشا الأوكرانية بأنه"استفزاز" ويمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

ونقلت قناة"آر تي عربية" الروسية اليوم عن لافروف قوله في اجتماع مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث "تم شن هجوم وهمي (مزيف) آخر في مدينة بوتشا بمنطقة كييف، بعد أن غادرت القوات الروسية من هناك وفقا للخطط... أقيم هناك عرض مسرحي بعد أيام قليلة، وتم نشر الفبركات عبر جميع القنوات والشبكات الاجتماعية من قبل الممثلين الأوكرانيين ورعاتهم الغربيين".

وفي وقت سابق، وزعت السلطات ووسائل الإعلام الأوكرانية مقطع فيديو يُزعم أنه تم تصويره في مدينة بوتشا بمنطقة كييف، حيث ترقد جثث القتلى على الطريق. وشكك العديد من مستخدمي الإنترنت في مصداقية اتهامات كييف ضد موسكو، مشيرين إلى أنه لم يكن هناك دماء بالقرب من الجثث على الأرض، كما لاحظ المستخدمون أن "الموتى" يحركون أيديهم ويظهرون بصور غير واقعية، بحسب القناة الروسية.