5 جنيهات ارتفاعًا في سعر الذهب اليوم الاثنين بمصر خلال التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر خلال التعاملات، وزاد الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في الصباح، مع صعود سعر المعدن عالميًا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية.

وكان سعر جرام الذهب تراجع 3 جنيهات في بداية تعاملات اليوم الاثنين، قبل أن يعاود الارتفاع مرة أخرى في منتصف التعاملات.

ووفقا لقول ناجي فرج رئيس اللجنة الاقتصادية بشعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، في وقت سابق لمصراوي، فإن مبيعات محلات الذهب شهدت راتفاعًا خلال الفترة الماضية، نتيجة زيادة الإقبال على الشراء الذهب سواء مشغولات ذهبية أو سبائك لاتخاذ المستهلكين المعدن الأصفر كملاذًا آمنًا.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 648 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 833 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 972 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 1110 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 7776 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

صعد سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، إلى نحو 1926 دولارا للأوقية، بزيادة طفيف قدرها 0.08%، فقا لبيانات وكالة بلومبرج، في الساعة 12:37 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

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