الكرملين ينفي مزاعم أوكرانيا بشأن قتل قوات روسيا مدنيين قرب كييف

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ 54 دقيقة

نفى الكرملين اليوم الاثنين المزاعم المرتبطة بقتل مدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية، وقال إنه ينبغي التعامل مع المزاعم الأوكرانية في هذا الصدد بارتياب.

وقالت السلطات الأوكرانية أمس الأحد إنها تحقق في جرائم حرب روسية محتملة بعد العثور على مئات الجثث، بعضها لأشخاص تم تقييدهم وإطلاق الرصاص عليهم من مسافة قريبة، في أنحاء بلدات قرب العاصمة كييف بعد انسحاب قوات روسية من المنطقة.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين في مؤتمر أجري عن بعد إن الحقائق والتسلسل الزمني للأحداث في بوتشا لا يدعمون الرواية الأوكرانية للأحداث، وحث القادة الدوليين على عدم التسرع في إصدار الأحكام.

وقال بيسكوف إن الدبلوماسيين الروس سيواصلون جهودهم من أجل عقد اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمناقشة ما وصفتها موسكو بأنها “استفزازات أوكرانية” في بوتشا، وذلك بالرغم من أن جهودا سابقة لهم لترتيب مثل هذا الاجتماع قوبلت بالرفض.

وامتنع بيسكوف عن التعليق على ما إذا كان الضجة التي أثارتها بوتشا ستؤثر على محادثات السلام بين موسكو وكييف، والتي كان من المقرر استئنافها اليوم عن بعد.

مجزرة بوتشا

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول أوكراني قوله إنه تم العثور على 57 جثة في مقبرة جماعية في بوتشا قرب العاصمة كييف.

وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية قد نشرت صورا قالت إنها في بلدة بوتشا، تُظهر جثثا متناثرة في الشوارع. واتهمت وزارة الدفاع الأوكرانية القوات الروسية التي كانت تسيطر على بوتشا بتنفيذ إعدامات وارتكاب مذبحة في صفوف السكان.

وشبهت الوزارة الوضع في بوتشا بما جرى في “سربرينيتسا” البوسنية التي قتل فيها الآلاف خلال الحرب في منتصف التسعينيات.