كورونا.. الصين تسجّل إصابات بسلالة فرعية جديدة من أوميكرون

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت الصين تسجيل أعلى عدد من الإصابات اليومية بكورونا منذ فبراير/شباط 2020، بينما تحدثت وسائل إعلام حكومية عن حالة إصابة بنوع فرعي جديد من متحور أوميكرون.

والشكل الجديد للفيروس يتطور من فرع “بي إيه.1.1” (BA.1.1) لمتحور أوميكرون، طبقا لما ذكرته صحيفة “غلوبال تايمز” نقلا عن بيانات التسلسل الجيني من السلطات الصحية المحلية، بحسب وكالة “بلومبيرغ” (bloomberg) للأنباء الأحد.

وذكر التقرير أن النوع الفرعي لا يضاهي فيروسات كورونا الأخرى التي تسبب مرض كوفيد في الصين.

وسجلت الصين الأحد 13 ألفا و287 إصابة يومية جديدة، وهو ما يعد أعلى عدد منذ فبراير/شباط 2020، مع تركز غالبية الإصابات في إقليم جيلين شمال شرق البلاد ومركز شنغهاي المالي.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن البر الرئيسي سجل 1506 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم السبت، انخفاضا من 2129 في اليوم السابق.

لا وفيات

ولكن اللجنة قالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض ارتفع إلى 11 ألفا و781 يوم السبت، مقابل 7869 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وقالت اللجنة إن 1455 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقابل 2086 في اليوم السابق.

وبذلك يكون البرّ الرئيسي قد سجل حتى الآن 154 ألفا و738 إصابة مؤكدة.

ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة، ليظل العدد عند 4638 وفاة.