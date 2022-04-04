ماكرون يؤيّد فرض عقوبات جديدة على موسكو

04 أبريل , 2022
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ ف ب).
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين أنه «يؤيّد» فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على موسكو قد تشمل النفط والفحم، وذلك بعد العثور على مئات الجثث تعود لمدنيين في منطقة كييف.
وقال ماكرون عبر أثير إذاعة «فرانس إنتر»، «هناك مؤشرات واضحة جدًّا على ارتكاب جرائم حرب في مدينة بوتشا الصغيرة وثبُت تقريبًا أن الجيش الروسي كان موجودًا فيها».
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