شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع وجبات إفطار للصائمين وتعقيم المساجد أبرز فعاليات "مستقبل وطن" بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، سواء توزيع وجبات الإفطار الساخنة على الصائمين فى مختلف الأماكن، ومواصلة إقامة معارض المواد الغذائية واللحوم والمجمدات والسلع الرمضانية بأسعار مخفضة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وقوافل طبية مجانية شاملة عدد من التخصصات، وتوفير سيارات متنقلة وثابتة لتجوب القرى والنجوع بالمراكز لبيع السلع الاستهلاكية واللحوم، وتوزيع كراتين المواد الغذائية الرمضانية على الأسر الأكثر احتياجاً، وأيضا توزيع اللحوم البلدى على المواطنين، واستمرار تنفيذ مسابقات حفظة القرآن الكريم السنوية فى المحافظات خلال رمضان، وتشكيل فرق لتعقيم وتطهير المساجد، حفاظا على صحة وسلامة المصلين من فيروس كورونا، ومواصلة احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات.

في محافظة الجيزة

أطلقت أمانة مركز أوسيم، مطبخ الخير لتقديم وجبات الإفطار، وتوزيعها علي الأسر الأكثر احتياجاً، حيث قامت الأمانة، بتوزيع كميات كبيرة من وجبات الإفطار الساخنة على الباعة الجائلين والأسر الأكثر احتياجاً، ضمن مبادرة "مطبخ الخير"، ويعمل للعام الثاني علي التوالي خلال شهر رمضان، كما قامت أمانة مركز أبو النمرس، بتوزيع الوجبات الساخنة على الفئات الأكثر احتياجًا وعلي المارة اثناء اذان المغرب بمنطقة شبرامنت، وفي نفس السياق، افتتحت أمانة مركز إمبابة الحزب، المعرض الثالث لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية واللحوم والدواجن وياميش رمضان، بأسعار مخفضة تزامنًا مع شهر رمضان المبارك، بميدان الشجرة، كما نظمت أمانة المركز، حفلاً لتكريم عدد من الامهات المثاليات بالتزامن مع احتفالات عيد الأم، وبدأ الاحتفال بآيات من الذكر الحكيم وتخلل الحفل عدة فقرات غنائية واستعراضية.

وفي محافظة الإسكندرية

أقامت أمانة الحزب بالمحافظة، منفذاً لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية وياميش رمضان بأسعار مخفضة، في منطقة كرموز، وذلك لرفع العبء والتخفيف عن كاهل المواطن المصري، وشهد المنفذ إقبالً من المواطنين أثناء تواجدهم بالمعرض للحصول على مستلزماتهم واحتياجاتهم من السلع من سكر وارز وزيت وغيرها من السلع الأساسية وأشادوا بجوده السلع مع انخفاض سعرها عن مثيلاتها في الأسواق، وفى الوقت نفسه، واصلت أمانة مركز الوراق تنفيذ مبادرة "مطبخ الخير"، وتجهيز 250 وجبة افطار لتوصليهم للأسرة البسطاء.

وفي محافظة أسيوط

استمراراً لفعاليات مسابقة القرآن السنوية الثالثة التي أطلقتها امانة تنمية الموارد والخدمة المجتمعية لجميع المستويات والفئات العمرية المختلفة، تفقدت لجنة من أمانة الحزب ولجنة الفتوي الديني بالأزهر، أعمال أنشطة فاعليات المسابقة القرآنية الثالثة، في مقر أمانة ثان أسيوط، كما تفقدت اللجنة سريان فعاليات المسابقة في أمانة مركز اسيوط وأمانة أول أسيوط وكان في استقبالهم أعضاء هيئات المكاتب، ويأتي ذلك من مسئولية الحزب المجتمعية وتواصل هذه المسابقة كل عام تعطي حافزا للشباب والفتيات من أبناء الحزب علي مستوي الوحدات المحلية والوحدات القاعدية لحزب مستقبل وطن لحفظ القرآن وإتباع السلوك السوي داخل المجتمع وتساعد علي نشر الفكر الثقافي الوسطي والتسامح بين أبناء المجتمع الاسيوطي.

وفي محافظة الفيوم

واصلت أمانة مركز اطسا، توزيع كرتونة رمضان التي تحتوي على السلع الغذائية الجافة وذلك علي المستحقين من اهالينا، حيث تم توزيع كرتونه رمضان بالوحدة المحلية تطون وتوابعها السعدة وحشمت، كما تم استكمال توزيع قريتي منية الحيط ونوارة، وتم توزيع كمية من اللحوم البلدي على أهالينا من أبناء المركز بمقر الحزب باطسا، كما وزع كراتين بمركز سنورس، وفقا لكشوف المستحقين التي تم إعدادها مسبقا لضمان الوصول إلي الأسر الاكثر احتياجا.

وفي محافظة الغربية

شكلت أمانة مدينة زفتي، فرقاً لتعقيم وتطهير المساجد، وذلك في الوحدة الحزبية لحي الغرابلي، وبكوبري العشرة، وشمل التعقيم عدد 15 مساجداً، وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم، وعودة الأجواء الرمضانية والتجمعات، وأيضاً حفاظاً علي سلامة الأهالي، كما أقامت أمانة مدينة زفتي، منفذاً لبيع اللحوم البلدي بأسعار مخفضة، حتى وصلت إلى 110 جنيه للكيلو في منطقة شارع الجيش بمدينة زفتي، وشهد المعرض اقبالا شديدا من الأهالي، وسط اشادت بتسعير اللحوم بهذا السعر لمواجهة الغلاء، وفي نفس السياق، نظمت الوحدة الحزبية بحي الصوامع في مدينة زفتي، معرضاً لبيع السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة، تحت شعار "لا للغلاء"، ودعماً لأهالي المدينة تم تخفيض الاسعار بما يتعدى الـ20%؜ عن الاسعار السوقية حيث تم بيع الدواجن بسعر 33 جنيه للكيلو في ظل ارتفاع الاسعار حيث وصل السعر السوقي الي 40 جنيه للكيلو، على غرار هذا تم تخفيض أسعار الحبوب والبقوليات حيث تم بيع الفول البلدي بسعر 18 جنيه للكيلو.

وفي محافظة الإسماعيلية

أطلقت أمانة الحزب بالمحافظة، مبادرة جديدة تحت عنوان "إطعام الطعام"، بالمحافظة، وذلك لتوزيع 500 وجبة يومياً بمختلف أنحاء الإسماعيلية وذلك على المواطنين، في المناطق الأكثر احتياجاً ومن تقتضي ظروف عملهم الإفطار خارج منازلهم وكانت البداية من قرية الحجاز بالكليو2، وحظيت المبادرة بمشاركة عدد كبير من شباب محافظة الإسماعيلية المتطوعين للمساهمة في توزيع الوجبات بشكل يومي، ومن جانبه، قامت أمانة مركز فايد وبمناسبة شهر رمضان المبارك بتوزيع شنط رمضان على اهالي المركز، للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وفي محافظة الوادي الجديد

قامت أمانة مركز الداخلة، بتوزيع كميات من اللحوم البلدي على الحالات الأولى بالرعاية، حيث تم ذبح عجلين، وتوزيعها على الحالات الأولى بالرعاية (المستحقين) بمركز الداخلة وذلك لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين وإدخال البهجة والسرور في نفوسهم ومشاركتهم أفراحهم بحلول شهر رمضان المبارك، وعقب عملية الذبح تبدأ مرحلة التعبئة والتغليف بطرق صحية وآمنة.

وفي محافظة المنوفية

نظمت أمانة مركز ومدينة منوف، احتفالية كبري للأطفال بمناسبة يوم اليتيم، وذلك بقرية وادي القمر، بمشاركة أكثر من ألف طفل من جميع قري المركز والمدينة، وتضمنت الاحتفالية عدد من الفقرات الفنية والاستعراضية والغنائية، وشملت الاحتفالية الألعاب الموجودة داخل القرية، وأبدي الحضور من أهالي القري وأمناء الوحدات الحزبية استحسانهم بهذا العمل، وتم تقديم عدد من الهدايا والجوائز العينية للأطفال خلال الحفل.

وفي محافظة سوهاج

أطلقت أمانة الحزب بالمحافظة، مسابقتها الدينية السنوية الكبرى فى حفظ القرآن الكريم بمختلف قرى ومراكز المحافظة، بعنوان "أشراف أمتى حملة كتاب الله"، وذلك ضمن أنشطتها المتنوعة خلال شهر رمضان الكريم، وجرى الإعلان عنها وبدء التسجيل فيها من خلال أمانة الشباب بالحزب، بكافة أمانات المراكز الفرعية، والتسجيل للاشتراك فى المسابقة من خلال استمارة تسجيل إلكترونية سيتم عرضها على الصفحة الرسمية لأمانة الحزب بالمحافظة، أو من خلال استمارات ورقية للتسجيل بكافة مقار الحزب بكل مركز من المراكز، لافتاً إلى أنه سيتم الرد على الاستفسارات للتسجيل والاشتراك فى المسابقة من خلال أعضاء لجنة النشاط الدينى بأمانة الشباب، أومن خلال مسئولي صحفة الحزب بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بأمانة إعلام الحزب، وتأتي أعمال التسجيل فى المسابقة تتم ابتداء من اليوم 1 رمضان وحتى 10 رمضان، وتبدأ أعمال التحكيم فى المسابقة للمرحلة الأولى من يوم 12 وحتى 17 رمضان بكافة المراكز، على أن تبدأ أعمال التحكيم فى المرحلة الثانية يوم 20 رمضان من خلال لجنة تحكيم تضم 3 أئمة من مشايخ الأزهر والأوقاف، والمسابقة تجرى فى 3 مستويات لحفظ القرآن الكريم، حيث يتضمن المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملاً، ويتضمن المستوى الثانى حفظ نصف القرآن، ويتضمن المستوى الثالث حفظ ربع القرآن حتى سورة "يس"، لافتاً إلى أن معايير التحكيم فى المسابقة ستتضمن 50% لجودة الحفظ، و40% لأحكام التجويد والتلاوة، و10% لمعانى الكلمات.

وفي محافظة جنوب سيناء

أطلقت أمانة مدينة شرم الشيخ، قافلة الخير لتوزيع المساعدات الغذائية على الفئات الأكثر احتياجًا بمدينة شرم الشيخ، حيث انطلقت قافلة الخير في مدينة شرم الشيخ أول أيام شهر رمضان، وفي نفس السياق، وزعت أمانة مدينة دهب، عدد من المساعدات الغذائية التي تحتوي علي السلع الغذائية الجافة، علي المواطنين في القري الأكثر احتياجاً داخل المدينة، كما تتوجه قوافل نسائية أخرى تجوب الوديان بقيادة أمانة المرأة والمشروعات المتوسطة و ذوي الاحتياجات الخاصة لتوزيع المواد الغذائية.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.