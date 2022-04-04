شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى يطلق مبادرة "إحنا معاك" ضمن حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، مبادرة (إحنا معاك) للعام الثالث على التوالي، والتى تأتي تفاعلًا مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لدعم الفئات الأكثر احتياجًا خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة، التي يمر بها العالم جراء الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أثرت تداعياتها على أسعار السلع.

مبادرة "احنا معاك" مبادرة "احنا معاك"

وأشار المهندس حازم الجندي، إلى أن نسخة المبادرة هذا العام تتم تحت رعاية الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، وتتضمن توزيع 1000 شنطة مواد غذائية لأبناء حزب الوفد، و2000 شنطة أخرى لأبناء محافظة الغربية كهدية بسيطة بمناسبة شهر رمضان الكريم، أعاده الله على جموع الوفديين والشعب المصري جميعًا بالخير واليمن والبركات.

المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن هدية رمضان عبارة عن سلع ومواد غذائية وتموينية، لمساعدة المواطنين في توفير احتياجاتهم الأساسية ودعمهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تؤثر على العديد من الأسر المصرية.

ولفت إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار الدور المجتمعي الذي يتحمله كممثل عن أهالي محافظة الغربية، والمسئولية الحزبية التي يتشرف بها تجاه أبناء الوفد في كافة ربوع جمهورية مصر العربية، وإدراكًا للدور المجتمعي لأعضاء مجلسي "النواب والشيوخ"، في ضرورة التعاون مع الدولة كمجتمع مدني في كافة الظروف والمناسبات.

وتقدم حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، بخالص التهنئة إلى الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والوفديين في ربوع الجمهورية، والشعب المصري أجمع بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعيًا المولى أن يعيده على مصر والأمة الإسلامية بكل الخير والأمان والسعادة.

وتأتى المبادرة بعد أيام قليلة من مبادرة أخرى ناجحة أطلقها المهندس حازم الجندى في الغربية تحت عنوان "مشغلى" والتى جاءت ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لمساعدة السيدات على بدء مشروعات صغيرة لإنتاج الملابس المختلفة، ولتحسين دخل الأسرة المصرية خاصة محدودى الدخل، وبدء مشروعات صغيرة منتجة.

مبادرة "مشغلى"، أطلقها المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إقامة 30 مشروع صغير، و4 مشاغل كبري بقري مركز "زفتى" بطاقة إجمالية عدد 100 ماكينة خياطة للسيدات.

وشهدت مبادرة "مشغلى" حضور مكثف من عدد من القيادات التنفيذية والسياسية بمحافظة الغربية على رأسها الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، والفنانة سميرة عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، وعبد العزيز النحاس، عضو مجلس الشيوخ، وفؤاد بدراوى، سكرتير عام الوفد وعدد من قيادات الحزب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة

المهندس حازم الجندى برفقة محافظ الغربية أثناء إطلاق مبادرة "مشغلى"