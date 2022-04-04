شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو تسجل 4384 حالة إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو اليوم الاثنين 4 آلاف و 384 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، بانخفاض بواقع 3515 حالات مقارنة بيوم أمس الأحد ، وبانخفاض بواقع 160 حالة مقارنة بيوم الاثنين الماضي.

وذكرت صحيفة "جابان توداي" اليوم أن عدد الأشخاص الذين يعانون من أعراض حادة، ويتلقون العلاج في المستشفيات في طوكيو بلغ 29مريضا، بانخفاض بواقع حالتين مقارنة بأمس الأحد ، طبقا لمسؤولين بقطاع الصحة.

وحسب جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في اليابان، 6 ملايين و700 ألف و637 حالة ، وعدد حالات الوفاة 28 ألفا و287 حالة.