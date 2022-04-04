شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا : نطالب مجلس الأمن لمناقشة "الاستفزازات الإجرامية" في بوتشا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت مسؤولة بوزارة الخارجية الروسية إن بلادها ستجدد اليوم الاثنين طلبها عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لاجتماع بشأن ما وصفتها "باستفزازات إجرامية من جانب جنود ومتطرفين أوكرانيين" في بلدة بوتشا.

وقالت بعثة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، التي تتولى رئاسة المجلس المكون من 15 عضوا في أبريل نيسان، إن مجلس الأمن سيجري غدا الثلاثاء مناقشة بشأن أوكرانيا كان مقرر لها سلفا، ولن يجتمع اليوم مثلما طلبت روسيا.