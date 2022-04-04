انت الان تتابع خبر الأنواء الجوية تتوقع طقس العراق لليوم والأيام الأربعة المقبلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في مجموعة جداول وردت لـ الخليج 365، أن "طقس المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية سيكون اليوم صحواً إلى غائم جزئي، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات".

وأشارت إلى أن "طقس يوم غد الثلاثاء سيشهد أيضاً انخفاضاً بدرجات الحرارة، فيما ستعاود درجات الحرارة ارتفاعها في يوم الأربعاء المقبل.



أدناه جداول الهيئة: