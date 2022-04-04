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الأنواء الجوية تتوقع طقس العراق لليوم والأيام الأربعة المقبلة

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في مجموعة جداول وردت لـ الخليج 365، أن "طقس المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية سيكون اليوم صحواً إلى غائم جزئي، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات".

وأشارت إلى أن "طقس يوم غد الثلاثاء سيشهد أيضاً انخفاضاً بدرجات الحرارة، فيما ستعاود درجات الحرارة ارتفاعها في يوم الأربعاء المقبل.


أدناه جداول الهيئة:
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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