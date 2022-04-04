شرطة كربلاء تكشف ملابسات جريمة قتل وتلقي القبض على الجاني

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بعد ان استخبر قسم مكافحة الاجرام بوجود جثة امراة في منطقة حي الزهور ومتعرضة لإطلاقات نارية، ونظراً لأهمية الحادث وخطورته وجه قائد شرطة المحافظة اللواء أحمد علي زويني بتشكيل فريق عمل برئاسة مدير مكافحة الاجرام وثلة من الضباط والمنتسبين لكشف ملابسات الحادث".واضاف البيان، انه "نتيجة للجهود المستمرة وعمل متواصل من قبل فريق العمل والتحري وجمع المعلومات ومقاطعتها أثمرت الجهود بالقاء القبض على المتهم (ع ص) زوج المجني عليها وبعد مواجهته بالأدلة إنهار واعترف صراحةً بقيامه بقتل المجنى عليها لوجود خلافات عائلية".

واشار الى ان المتهم "صدقا اقواله قضائياً بالاعتراف كما اجري كشف الدلالة على محل الحادث وجاء مطابق لاعترافاته الابتدائية والقضائية وتمت إحالته الى القضاء لينال جزائه العادل".

