انت الان تتابع خبر المشهد السياسي في العراق: صومٌ اعلاميٌ وحراكٌ تقليدي‎‎ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - المشهد السياسي بعد مضي ستة اشهر تقريبا على نتائج الانتخابات يراوح في مكانه ما بين كتلة تكثف مفاوضاتها واخرى سلمت الدفة لكتل اخرى ملتزمة بصومٍ اعلامي فيما يرى مراقبون ان سقف التوقعات بات مليئا بالاحباط والخيبات.امام خيارين لا ثالث لهما: التوافق او حل البرلمان. المشهد السياسي ومنذ ستة اشهر تقريبا يراوح في مكانه من دون انفراجات او حلول. كتل سياسية اعلنت صومها الاعلامي تزامنا مع شهر رمضان واخرى تكثف اجتماعاتها علها تصل الى مخرج لحالة الانسداد لكن حتى اللحظة لاجديد يذكر والامور معقدة وفقا للمشهد.

خيارات الخروج من الازمة الحالية محدودة جدا حيث يرى متابعون ان بعض القوى السياسية كالاطار التنسيقي تعمل على تفادي خيار حل البرلمان بخيار بديل وهو التوافق الشيعي الشيعي والذهاب الى جلسة نيابية بكتلة كبرى لا بثلث ضامن ولا حتى بثلثين.



فرصة التوافق في الوقت الحالي ووفقا للمعطيات ضئيلة جدا لكنها ليست مستحيلة في ظل وجود فسحة زمنية قد تقلب المعادلة حتى التاسع من شهر شوال المقبل.