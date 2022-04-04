اخبار العالم

​شهادة صلاحية وتقرير أداء.. ننشر شروط التقدم للإعارات الخارجية للمعلمين

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا للمديريات التعليمية بشأن فتح باب التقدم للإعارة الخارجية للمعلمين.

وبحسب الخطاب، أعلنت وزارة التربية والتعليم، فتح باب التقدم للإعارة الخارجية للمعلمين اعتبارًا من أمس الأحد ولمدة 3 أسابيع.

وتتضمن التقدم للإعارات لجميع التخصصات والوظائف المختلفة للذكور والإناث، وفتح باب التقدم لجميع تخصصات التعليم الفني (نظري- علمي)، وجميع التخصصات والوظائف المختلفة ذكور وإناث.

وجاءت الشروط والأوراق المطلوبة على النحو التالي:

- توريد مبلغ 50 جنيهًا مع الاستمارة.

- شهادة صحية من مستشفى حكومي.

- طابع نقابة مهن تعليمية بقيمة جنيهان ودمغة.

- صحيفة أحوال إلكترونية.

- صورة المؤهلات الدراسية.

- صورة جواز السفر ساري لمدة لا تقل عن عام.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- موافقة الزوج بالنسبة للسيدات أو ولي الأمر.

- آخر تقريرين للأداء لعام (2018/2019) وعام (2019/2020).

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا