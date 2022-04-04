ماكرون يتحدّث عن “أدلة واضحة جدا” بشأن جرائم بوتشا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ 14 دقيقة

آخر تحديث: 4 - أبريل - 2022 10:36 صباحًا

اعتبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين إنه يجب فرض مزيد من العقوبات على روسيا بعد أن اتهمت أوكرانيا القوات الروسية بقتل مدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية.

وأبلغ ماكرون إذاعة فرانس إنتر، بأن ثمة “أدلة واضحة جدا” تشير إلى أن القوات الروسية مسؤولة عن جرائم حرب في أوكرانيا.

وكان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالب أمس الأحد، بالتحقيق في مقتل عشرات المدنيين بمدينة بوتشا قرب العاصمة الأوكرانية كييف، في حين نفت روسيا مسؤوليتها.

وانتشرت بمنصات التواصل الاجتماعي صور لعشرات الجثث والدمار الذي لحق شوارع بوتشا، في وقت أفادت تقارير إعلامية أوكرانية بالعثور على 57 جثة في أحد المقابر الجماعية بالمدينة.

في المقابل، نفت روسيا أمس الأحد مسؤولية قواتها عن مقتل مدنيين في بلدة بوتشا.