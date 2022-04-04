شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الجامعة العربية يبحث مع لافروف الأوضاع في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اجتماعا اليوم الاثنين مع مجموعة الاتصال الوزارية العربية بشأن الأزمة في أوكرانيا.

ووفقا لوكالة "تاس" الروسية، فإن الوفد يضم أمين عام الجامعة ووزراء خارجية كل من الجزائر ومصر والأردن والعراق والسودان.

وصرح حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة، بأن الجامعة مستعدة لتسهيل الجهود الرامية لإيجاد تسوية سياسية بين روسيا وأوكرانيا، ولفت إلى أن هذا هو سبب زيارة الوفد لموسكو.

وعلقت تاس بأن الجامعة العربية تبدي اهتماما بالأزمة الأوكرانية خاصة بسبب المشاكل الاقتصادية العالمية وقضايا الأمن الغذائي الناجمة عنها. ولفتت إلى أن دول الجامعة عادة ما تشتري المنتجات الغذائية، بما في ذلك الحبوب، من روسيا وأوكرانيا. وقد ارتفعت الأسعار العالمية للحبوب بنسب تتراوح بين 22 و 37% منذ مطلع شباط/فبراير.

وكانت مجموعة الاتصال الوزارية العربية بشأن الأزمة في أوكرانيا عقدت اجتماعا تنسيقيا أمس الأول السبت.

وبعد الاجتماع، صرح مصدر من الجامعة، في بيان، بأن الاجتماع هدف إلى التحضير لزيارة المجموعة إلى موسكو الاثنين، على أن تليها مباشرة زيارة إلى بولندا في اليوم التالي للقاء وزير خارجية أوكرانيا.