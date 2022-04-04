شكرا لقرائتكم خبر عن التشيك تمنح أوكرانيا 56 مركبة قتالية سوفيتية الصنع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انضمت جمهورية التشيك إلى البلدان الغربية المانحة لمساعدات عسكرية إلى أوكرانيا، بإعلانها التخطيط لمنح عتاد عسكري يعود تاريخ تصنيعه إلى الحقبة السوفييتية، ويأتي ذلك في ظل استمرار الاشتباكات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا على مدار الأسابيع الستة الماضية في أعقاب قيام الجيش الروسي بالهجوم على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي.

وفي الوقت الذي حققت فيه مفاوضات سلام بين موسكو وكييف تقدماً غير مسبوق في الأسبوع الأخير من مارس الماضي، واصلت الحكومة الأوكرانية طلب مساعدات عسكرية وعتاد ومنظومات قتالية تتأرجح ما بين مقاتلات MiG-29 من بولندا، ونظم الدفاع الجوي 9K33 OSA من الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى نوعيات عديدة من قاذفات الصواريخ المحمولة كتفًا المضادة للدبابات والطائرات.

وتذكر مجلة "ميليتري ووتش" أن المنحة العسكرية التشيكية لأوكرانيا تأتي في شكل 56 مركبة مشاة قتالية مدرعة من طراز pbv-501، وهي إحدى طرازات المركبة السوفييتية BMP-1، التي أُنتجت خصيصاً لألمانيا الشرقية، لكنها تم شراؤها لاستخدامها في التشيك، وكانت الموافقة على نقل المركبات المدرعة قد رُفض رسمياً من برلين في بادئ الأمر، غير أن تقارير أخيرة أفادت بموافقة الحكومة الألمانية في أول أبريل الجاري على إتمام المنحة.

وفي حال جرى تنفيذها، فإن أوكرانيا ستكون رابع دولة تستخدم تلك المركبات التي باعتها من قبل ألمانيا إلى السويد، التي قامت من جانبها ببيعها إلى التشيك.