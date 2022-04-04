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القبض على متهمة 'سرقت' 130 مليون دينار في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، القبض على متهمة بسرقة 130 مليون دينار وآخر بالتزوير في العاصمة بغداد.
وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارز مكتب مكافحة إجرام الحبيبية في مديرية مكافحة إجرام بغداد تمكنت من إلقاء القبض على متهمة لقيامها بسرقة مبلغ 130 مليون دينار من أحد المواطنين".

وتابع البيان، أن "مفارز مكتب مكافحة إجرام التاجي ألقت القبض على متهم بالتزوير".


وأشارت المديرية الى "قيامها بتدوين أقوال المتهمين وعرض الموضوع على أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفهما وفق المواد القانونية الخاصة".
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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