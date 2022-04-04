القبض على 25 متهما وضبط أسلحة ومخدرات في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأثنين، القاء القبض على 25 متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم اربعة متهمين بجرائم الدكة العشائرية، فيما تم ضبط عدد من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة وكمية من المواد المخدرة.



وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "المفارز المشتركة في القيادة تمكنت من خلال الجهود المكثفة لمفارزها المنتشرة وبإوقات واماكن مفاجئة وغير ثابتة في جانبي الكرخ والرصافة خلال الـ48ساعة الماضية من القاء القبض على 20 متهما وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمين بحيازة الاسلحة والاعتدة غير المرخصة ومتاجرين بحيازة المواد المخدرة والسموم وضبط عدد من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة (بنادق مختلفة عدد ٣ ، مسدسات عدد ١١ ) مع كمية من مادة الكريستال و الحبوب المخدرة وعدد من اجهزة تعاطيها".



وتابعت، "فيما تمكنت قطعات الفرقة الثانية شرطة اتحادية من القاء القبض على خمسة متهمين بالدكة العشائرية (اطراف مشاجرات) بينهم متهم يتاجر بالمواد المخدرة ضبط بحوزته (١١٤) غرام من مادة الكريستال المخدرة بالاضافة الى مصادرة الاسلحة التي بحوزتهم ضمن منطقتي (سبع البور، الحسن العسكري، حي العامل) بجانب الكرخ".

