خادم الحرمين يهنئ المسلمين والعالم أجمع بحلول شهر رمضان



الرياض: هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عموم المسلمين والعالم أجمع، بحلول شهر رمضان المبارك.

وقال خادم الحرمين الشريفين عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): «نهنئكم بشهر رمضان المبارك، سائلين الله أن يكون شهر خير لعموم المسلمين والعالم أجمع».

وأضاف الملك سلمان: «نبتهل للمولى سبحانه أن يديم على وطننا وشعبنا كل الخير. تقبل الله صيامكم وقيامكم، وكل عام وأنتم بخير».

وتلقى خادم الحرمين الشريفين، اتصالين هاتفيين، أمس، من الرئيس التونسي قيس سعيد والرئيس محمد إدريس ديبي إتنو، رئيس المجلس الانتقالي رئيس تشاد، قدما خلالهما التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك. وبادلهما خادم الحرمين الشريفين، التهنئة بهذه المناسبة، سائلاً الله العلي القدير أن يعيدها على الأمة الإسلامية بالخير والنماء