إخماد حريق طال عجلات محملة بالوقود في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل تناكر عدد (2) مملوءة بوقود الگاز وتنقذ (4) عجلات اخر، منها صهريجان بسعة (36) الف لتر داخل ساحة متروكة تستخدم لتبادل المشتقات النفطية (تجاوز) في منطقة حي الاعلام في جانب بغداد الكرخ".وأضاف البيان، أن "فرق الدفاع المدني، طوقت وعزلت النيران داخل التناكر المحترقة ومنعت توسع الحريق الى ما يجاورها من عجلات محملة بالوقود واستخدمت الفرق كميات كبيرة من مواد الاطفاء الخاصة باخماد المشتقات النفطية (الفوم) بهدف تعجيل السيطرة والاخماد التام، ومنع تأثر المنطقة السكنية بالانبعاثات ونواتج الحريق الغازية وانهاء الحادث دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية".

وطلبت مديرية الدفاع المدني "فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر".