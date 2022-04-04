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تشافي: بونو حرمنا من فوز كبير على إشبيلية

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-04-04 | 07:47

تشافي: بونو حرمنا من فوز كبير على إشبيلية

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أعرب تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، عن سعادته بالفوز بنتيجة (1-0) على إشبيلية، مساء يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 30 من الليجا، في معقل البلوجرانا "كامب نو".
وقال تشافي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أنا إيجابي للغاية، وأؤمن بالعمل والجهد والتضحية، ونحن جيدون للغاية، ولذلك تأتي النتائج".

وأضاف: "نمر بأفضل لحظة في الموسم، حيث سيطرنا بشكل رائع، ضد أفضل خط دفاعي في الليجا، وإشبيلية فريق ممتاز ولوبيتيجي مدرب رائع، وكان بإمكاننا الفوز بنتيجة أكبر، لولا بونو الذي لعب مباراة رائعة، وقلت بالفعل أن المباراة بمثابة نهائي وأنا راض للغاية".


وتابع: "الفوز رسالة لريال مدريد لم نرسل رسالة إلى أي شخص، نرسلها لأنفسنا، فنحن ربحنا واستمتعنا بالأجواء الرائعة، وفي الليجا طالما الحسابات لا تقول إننا خسرنا اللقب فسوف نستمر في القتال".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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