بريطانيا تكشف أن ماريوبول من الأهداف الرئيسية للغزو الروسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قالت وزارة الدفاع البريطانية إنه يبدو أن مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية المحاصرة ستكون " هدفاً رئيسياً للغزو الروسي".



وفي تحديث استخباراتي أمس الأحد، قالت وزارة الدفاع إن ماريوبول لا تزال "تتعرض لغارات مكثفة وعشوائية"، رغم أن القوات الأوكرانية تبدي "مقاومة شرسة، وتحتفظ بالسيطرة في المناطق الوسطى".

وقالت النشرة إن "ماريوبول هي بالتأكيد هدف رئيسي للغزو الروسي لأنها ستؤمن ممراً برياً من روسيا إلى أراضي شبه جزيرة القرم المحتلة"، مشيرة إلى استمرار "القتال العنيف" في المدينة.

طلبت روسيا من مجلس الأمن الدولي عقد جلسة الإثنين، لمناقشة ما وصفته بأنه "استفزاز من قبل متطرفين أوكرانيين" في بلدة بوتشا بعد أن اتهمت كييف القوات الروسية بقتل مدنيين هناك.

وكتب النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بولانسكي، على تطبيق تليغرام، "في ضوء الاستفزاز الصارخ من قبل المتطرفين الأوكرانيين في بوتشا، طلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".